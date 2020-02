Unbekannte räumen Mercedes aus

Aus einem Mercedes Benz, der in der Georg-Zimmerer-Straße in Sigmaringen abgestellt war, sind in der Nacht auf Samstag mehrere Gegenstände im Wert von etwa 800 Euro gestohlen worden. Vermutlich gelangten die Diebe in das Auto, weil es nicht abgeschlossen war. Die Tat geschah in der Zeit zwischen 22.30 und 0.30 Uhr. Zeugen, welche Beobachtungen zur fraglichen Zeit gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Sigmaringen unter Telefon 07571/1040 zu melden.