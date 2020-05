Unbekannte klauen Baum aus der Allee der Hundertjährigen

In den vergangenen Tage haben Unbekannte einen Baum aus der Allee der Hundertjährigen in Sigmaringen entwendet. Wie die Stadt Sigmaringen in einem Schreiben mitteilt, ging am Sonntag, 3. Mai, bei der Stadtverwaltung der Hinweis ein, dass ein Baum aus der Allee der Hundertjährigen mutwillig entwendet wurde. Bürger, die Hinweise zur Feststellung der Täter geben können werden gebeten, sich bei der Stadt telefonisch unter 07571/106220 oder per E-Mail an zinser@sigmaringen.de zu melden.