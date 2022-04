Unbekannte gießen Buttersäure auf Sofa

Unbekannte haben in einer Gutensteiner Wohnung in der Burgfeldenstraße ein Sofa mit Buttersäure übergossen. Wie das zuständige Polizeipräsidium Ravensburg mitteilt, wurde der Vorfall am Samstag gemeldet. Die unbekannten Täter müssen am Donnerstag oder Freitag in die Wohnung eingedrungen sein. In dieser Zeit war niemand in der Wohnung.

Wie der oder die Täter in die Wohnung gelangten, ist laut Polizei bislang unklar. Anhaltspunkte gebe es keine.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.