Aus einem Pkw, der in der Hohenneuffenstraße abgestellt war, haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Montagmittag und Mittwochmittag den Katalysator ausgebaut und entwendet. Dies geht aus einer Meldung der Polizei hervor. Personen, denen in dem Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07571 / 10 40 mit den Ermittlern des Polizeireviers Sigmaringen in Verbindung zu setzen.