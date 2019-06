Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei gegen unbekannte Täter, die am Samstagnachmittag am Fahrbahnrand der Konviktstraße zwei Gullideckel heraushoben und anschließend die Böschung zum Donauufer hinab geworfen haben. Wer hat in diesem Bereich Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizeidirektion in Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571/1040.