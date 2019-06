Hochwertige Parfüms und Drogerieartikel sowie Bargeld im Gesamtwert von über 50 000 Euro haben Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag bei einem Einbruch in eine Drogerie in der Fürst-Wilhelm-Straße erbeutet. Die Unbekannten waren über ein zuvor aufgehebeltes Dachfenster in das Gebäude eingestiegen. Zum Abtransport der Beute nutzten sie anthrazitfarbene Müllbeutel, die sie in dem Laden vorgefunden hatten.