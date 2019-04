Unbekannte brechen in Benz-Schule ein

Unbekannte Täter sind im Zeitraum von Donnerstagmittag bis Freitagfrüh nach Einschlagen mehrerer Fensterscheiben in das Schulgebäude der Bertha-Benz-Schule eingebrochen. Im Schulgebäude durchsuchten sie nach Polizeiangaben mehrere Räume. Am Schulgebäude sei erheblicher Sachschaden in Höhe von 4000 Euro verursacht worden. Zum erbeuteten Diebesgut macht das Polizeipräsidium Konstanz noch keine Angaben. „Wir müssen erst noch überprüfen, welche Gegenstände weggekommen sind“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz. Hinweise zu dieser Straftat erbittet das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/1040.