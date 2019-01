Unbekannte beschmieren Nepomukbrücke und Fußweg mit Nazi-Schriftzügen und -Symbolen

An der Nepomukbrücke in Sigmaringen haben Unbekannte die Mauer und den Fußgängerweg mit Graffiti beschmiert, unter anderem mit einem Hakenkreuz und dem Schriftzug „Hitler“. „Wann der Schaden genau entstanden ist, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt“, sagt Anja Heinz, Pressesprecherin der Stadt Sigmaringen. Aufgrund der Schriftzüge komme der 30. Dezember in Betracht. Der entstandene Sachschaden wird laut Stadtverwaltung auf 500 Euro beziffert. Die Stadt erstattet nun bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt.Foto: Laura Keiß