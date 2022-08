In der Nacht zum vergangenen Sonntag haben derzeit unbekannte Täter mehrere Blumenkübel in der Burgstraße beschädigt, welche an einem dortigen Brückengeländer befestigt waren. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 700 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise zu den Tätern werden unter Tel. 07571 / 1040 erbeten.