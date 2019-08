In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben unbekannte Täter die Glasplatten von drei Tischen der Außenbestuhlung einer Bäckereifiliale in der Bittelschießer Straße beschädigt. Zudem wurden am Tatort geleerte Flaschen zurückgelassen. Personen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Telefon 07571/1040, zu melden.