Unbekannte beschädigen Tür von Pumpstation

Unbekannte haben zwischen Samstag, 10 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, versucht, gewaltsam in der Laizer Straße in Sigmaringen in die Wasserpumpstation Oberrieder einzudringen. Mit einem Hebelwerkzeug verursachten die Täter an der Tür der Pumpstation Sachschaden von rund 10 000 Euro. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen unter Telefon 07571/1040 zu informieren.