Unbekannte beschädigen Autos in Konviktstraße

Unbekannte haben am Wochenende in der Konviktstraße einen Außenspiegel eines Autos beschädigt und an einem anderen Auto einen Scheibenwischer abgebrochen. Laut Polizeibericht soll es sich bei den Tätern um randalierende Jugendliche handeln, die beim Vereinsheim des Tennisclubs in der Nacht auf Samstag gegen 0.15 Uhr gesehen und gemeldet wurden. Die Jugendlichen hatten sich beim Eintreffen der Polizei bereits von dem Parkplatz entfernt. Dort wurde festgestellt, dass an einem geparkten Auto ein Außenspiegel beschädigt worden war. Zwischen Freitag, 20 Uhr, und Samstag, 8 Uhr, beschädigten unbekannte Täter zudem einen an der Konviktstraße im Bereich des Gebäudes Nr. 11 geparkten weißen Ford Transit. An dem Fahrzeug wurde der linke Scheibenwischer abgebrochen. Der linke Außenspiegel wurde nach innen gedrückt, eine Beschädigung entstand dadurch nicht. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Ein Zusammenhang mit der vorgenannten Sachbeschädigung ist laut Polizei nicht ausgeschlossen. Die Polizei bittet unter Telefon 07571/1040 um Hinweise.