Unachtsamkeit verursacht Unfall

Am Mittwochmorgen hat sich laut Polizeimeldung auf der Bundesstraße 32 ein Auffahrunfall ereignet. Gegen 7 Uhr war eine 49-Jährige mit ihrem VW zwischen Sigmaringen und Sigmaringendorf unterwegs. Aufgrund des Berufsverkehrs staute sich der Verkehr, weshalb eine 42-jährige Renault-Fahrerin abbremsen musste. Dies erkannte die 49-Jährige zu spät und fuhr auf den stehenden Renault auf. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall fahrbereit.