Umweltpreis ausgeschrieben

Die Sparkassenstiftung der Landesbank Kreissparkasse schreibt wieder ihren Umweltpreis aus. Mit der Auslobung wird besonderes Engagement für den Umwelt- und Naturschutz in der Region ausgezeichnet.

Der Schutz des Klimas ist eine große, globale Herausforderung. Die Menschheit braucht wirtschaftliche, politische und technologische Veränderungen auf allen Ebenen, um der Jugend und den nachkommenden Generationen ein lebenswertes Umfeld zu erhalten.

Dies haben Menschen und Organisationen im Kreis erkannt und engagieren sich für die Umwelt. Auf verschiedenste Weise setzen sie sich bereits heute für eine umweltverträgliche, nachhaltige Ausrichtung des Lebens ein. Das gilt auch für Unternehmen, die mit aktivem Umweltmanagement ihren Beitrag leisten.

„Der Umweltpreis der Sparkassenstiftung der Landesbank Kreissparkasse will vorbildliche Projekte auszeichnen“, erklärt Stefanie Bürkle, Landrätin und Vorsitzende des Vorstands der Sparkassenstiftung. „Daher suchen wir konkrete Umweltprojekte, Konzepte oder Ideen, die im Kleinen oder im Großen eines gemeinsam haben: der Umwelt in unserer Region Gutes zu tun“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Umweltpreis ist erneut mit 2500 Euro dotiert. Preiswürdig können auch solche Projekte sein, die Mitmenschen dazu anregen, die natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern und zu verbessern und kreativen Ideen zu nutzen.

Die Bandbreite etwaiger Wettbewerbsbeiträge wurde vom Vorstand der Sparkassenstiftung dabei bewusst groß gehalten. Für einen Preis kommen Einzelpersonen, Gruppen, Organisationen, Firmen, Schulen oder Kindergärten in Frage. Wichtig ist ein Bezug zur Region, dem Geschäftsgebiet der Landesbank Kreissparkasse. Über die Vergabe des Umweltpreises entscheidet eine Jury.