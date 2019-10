Umstrittenes Volksbegehren „Rettet die Bienen“: Jetzt sprechen eine Imkerin und ein Landwirt aus der Region

Seit über 20 Jahren sind die Imkerin Alexandra Koschuhar und der Obstbauer Bernhard Schupp Samstag für Samstag auf dem Sigmaringer Wochenmarkt direkte Nachbarn, sie mit ihrem Honig aus eigener heimischer Produktion und er mit seinen Äpfeln, Birnen, Erdbeeren, Zwetschgen aus seinen Obstgärten im Bodenseehinterland. Da liegt doch die Frage auf der Hand, wie die beiden über das Volksbegehren zur Rettung der Bienen denken. Werner Knubben hat auf dem Markt mit den beiden gesprochen.

Haben Sie beide schon über das Volksbegehren diskutiert?

Alexandra Koschuhar: Wir sind uns fast einig und es geht ganz harmonisch zwischen uns zu. Mein Nachbar spritzt in seinen eigenen Plantagen und Obstwiesen ja nicht. Aber laufen Sie mal durch die Obstplantagen am Bodensee, dann sehen Sie überall Plastiktunnel, in denen die Obstbäume stehen. Wenn da mal eine Biene hineinfliegt, kommt sie nicht mehr heraus.

Bernhard Schupp: Wir lassen auch die Meinung des anderen gelten. Meine Nachbarin weiß, dass ich für Artenschutz bin und diesen auch praktiziere. Die gerade laufende Diskussion, die ja schon zu einer harten Auseinandersetzung zu werden droht, ist viel zu wenig sachorientiert und viel zu emotional und wird von den Initiatoren des Volksbegehrens zu sehr aus ihrer eigenen Warte aus gesehen.

Warum sehen Sie das so?

Schupp: Man sollte meiner Meinung nach ein solch schwieriges und vielschichtiges Thema nicht einseitig betrachten und angehen und auch nicht mit Ja oder Nein beantworten. Wenn auch die Absicht hinter diesem Volksbegehren gut ist, sind doch die Folgen unübersehbar. Obstbäume sind eine Dauerkultur und brauchen Zeit bis zu einer Ernte.

Eine Systemumstellung, die ja gut wäre, braucht drei vier Jahre Zeit bis die Bäume und Reben tragen. Von was für Einnahmen leben die Landwirte bis dahin? Und wenn dann das Obst aus dem Ausland geliefert wird, wo nicht annähernd solche Umwelt-standards sind, also weiter billig verkauft wird, dann geht es für die Obstbauern am Bodensee oder am Kaiserstuhl ums Überleben. Der gesamte Kaiserstuhl wäre als Vogelschutzgebiet von einem Pflanzenschutzmittelverbot betroffen.

Haben Sie schon oder werden Sie das Volksbegehren unterstützen?

Koschuhar: Ich muss schier.

Schupp: Ich unterschreibe nicht.

Frau Koschuhar, sind Sie vom Bienensterben persönlich betroffen?

Koschuhar: Ja, das bin ich. Ich lebe von unseren Bienen; wir haben in unserer Familie circa 100 Bienenstöcke und verkaufen unseren Honig hier in Sigmaringen, in Weingarten und in Albstadt-Tailfingen. In diesem Jahr haben wir vor allem wegen des Wetters einen geringen Ertrag. Mein Honig müsste eigentlich pro 500 Gramm zehn Euro kosten. Ich kann ihn aber hier nur für 5,80 Euro verkaufen.

Woran liegt es, dass die Behandlungsmethoden gegen die Varroamilbe nicht mehr greifen?

Koschuhar: Manche Imker, vor allem die Anfänger und das sind viele mit einem oder zwei Völkern, haben noch wenig Erfahrung mit dem Umgang mit dieser Milbe. Da kann ich aufpassen so viel ich will und in meinen Stöcken Ruhe haben, aber die Milbe findet ihre Bienen, zuerst beim Anfänger, dann bei uns, den Berufsimkern.

Was können die Landwirte für die Imker tun?

Koschuhar: In diesem Jahr konnten wir kaum Sommerhonig ernten. Steht der Löwenzahn in voller Blüte, wird er abgemäht. Ich frage mich: Können die Bauern nicht nachts spritzen, wenn meine Bienen in ihrem Stock sind? Die meisten spritzen tagsüber, weil sie es ja dürfen. Aber wir müssen zusammen arbeiten, wir Imker und die Bauern.

Wenn ich meine Bienenstöcke zum Bestäuben auf eine Obstwiese stelle, gibt es wunderbares Obst; ich helfe dem Obstbauer. Wenn er so wenig wie irgend möglich spritzt, wenn es deutlich weniger Monokulturen, Mais, Mais, überall Mais, geben würde, wenn die Blumenstreifen an den Ackerrändern noch mehr Schule machen würden, ja dann könnten wir in harmonischer Nachbarschaft miteinander leben, wie wir es hier auf dem Markt tun.

Herr Schupp, was können Sie für Ihre Kollegin tun?

Schupp: Ich spritze nicht, überhaupt nicht, aber ich fühle mich doch durch die einseitigen Forderungen dieses Volksbegehrens fremdbestimmt, ja sogar ausgeliefert. Ein Beispiel: Ich habe mehrere Streuobstwiesen, die viel Arbeit machen und deren Ertrag kaum die viele Arbeit lohnt.

Da dies so ist, werden sie vom Land gefördert. Ohne Zuschuss geht das einfach nicht. Wenn jetzt das geplante Gesetz kommt, dann müssen die Streuobstwiesen erhalten werden und sie werden nicht mehr gefördert. Wer sie jetzt noch schnell abholzt, gewinnt. Wer seinen Streuobstweisen treu bleibt, wird Verlust machen und kann auf der Fläche nichts anderes mehr anbauen.

Was muss man den Obstbauern am Bodensee abverlangen, die behaupten, ohne Pestizideinsatz in ihre Existenzvernichtung zu geraten?

Schupp: Zuallererst brauchen wir Verständnis füreinander und für die Zusammenhänge, und sachkundiger muss die Diskussion werden. Der Verbraucher kann am effektivsten mitwirken, dass sich etwas ändert. Die ganze Last auf die Landwirtschaft und die Imkerei zu laden, das finde ich unsozial und ungerecht.

Der Verbraucher muss sich zwischen Qualität und Quantität entscheiden. Eine Systemumstellung, die gut wäre, die notwendig ist, geht niemals kostenneutral für den Verbraucher wie im Volksbegehren gefordert. Das, was wir essen, muss uns etwas wert sein.

Wie muss den Imkern geholfen werden?

Koschuhar: Wenn wir eine schlechte Ernte haben und wir nicht wissen, wie wir herumkommen, dann gibt es für uns Imker kein staatliches Hilfsprogramm. Wenn wir wie im vergangenen Jahr einen zu trockenen Sommer gehabt haben, wird den Landwirten geholfen. Ist das gerecht?