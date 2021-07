Umfrage: Warum ist die Impfquote im Kreis so niedrig?

Im Kreis Sigmaringen sind seit Dienstag 50,3 Prozent der Bevölkerung einfach gegen das Coronavirus geimpft. Nur in Pforzheim liegt die Quote mit 45,1 Prozent niedriger. Schwäbische.de hat in der Fußgängerzone in Sigmaringen nachgefragt, woran es liegen könnte, dass die Menschen im Kreis weniger Impfbereitschaft zeigen als anderswo. Müsste die Politik mehr Anreize schaffen? Die Antworten der angetroffenen Bürgerinnen und Bürger finden Sie im Video.