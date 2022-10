Um Heizkosten zu sparen: Landratsamt schickt seine Mitarbeiter in den Urlaub

Das Landratsamt Sigmaringen spart Heizkosten und schickt seine Mitarbeiter deshalb in den Zwangsurlaub. Den Winter über bleibt die Behörde an mehreren Tagen geschlossen. Erster Schließtag: der Brückentag am 31. Oktober.

Damit könne die Behörde von Freitag, 28. Oktober, bis Allerheiligen die Heizung absenken, kündigte die Landrätin Stefanie Bürkle in der Sitzung des Kreistags am Montag an.

Teil der seit 1. September gültigen Energieverordnung der Bundesregierung ist, die Raumtemperatur in den Büros auf 19 Grad Celsius zu senken, die Beleuchtungsintensität und die Wassererwärmung energiesparend zu regulieren.

Effiziente Schließungstage

Hinzu kommen die Schließungstage, die besonders effizient seien, um Energie einzusparen: Neben dem 31. Oktober bleiben die Amtsstuben des Landratsamts von Montag, 2., bis einschließlich Donnerstag, 5. Januar 2023, geschlossen. Im neuen Jahr ist das Landratsamt damit erstmals am 9. Januar geöffnet. Für die Entsorgungsanlage in Ringgenbach und alle KFZ-Zulassungsstellen gelte dies ebenso.

Kein Home-Office

„Die Mitarbeiter nutzen die Tage, um Überstunden abzubauen oder nehmen Urlaub“, teilt Pressesprecher Fabian Oswald auf Nachfrage mit. Grundsätzlich sei keine Arbeit im Homeoffice vorgesehen. „Lediglich einzelne Bereiche haben Rufbereitschaft oder übernehmen zwangsläufige Tätigkeiten, die weiterlaufen müssen wie zum Beispiel den Winterdienst“, führt der Pressesprecher weiter aus.

So viel Energie wird eingespart

Über mehrere Tage hinweg könne die Heizleistung so auf ein Minimum reduziert werden. Durch die Maßnahme lassen sich nach Angaben Bürkles 66.000 kWh Heizenergie einsparen, was in etwa einem Jahresverbrauch von zwei bis drei Einfamilienhäusern entspreche. Zusätzlich werde der Stromverbrauch reduziert.