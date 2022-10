Um Energie zu sparen: Landratsamt verschiebt Corona-Impfungen

Um Energie zu sparen, bietet das Sigmaringer Landratsamt seine Corona-Impfungen ab Freitag, 28. Oktober, nicht mehr samstags, sondern freitags an. Geimpft wird jeweils zwischen 12 und 20 Uhr im Zimmer der Hebammensprechstunde im Eingangsbereich. Am 22. Oktober erfolgen die Impfungen noch am Samstag. Mit der Änderung des Impftags könnten die Heiz- und Energieverbräuche im Gebäude reduziert werden, heißt es in einer entsprechenden Pressemitteilung.

Termine können fortan über das landesweite Terminportal www.impftermin-bw.de gebucht werden. Eine Online-Terminreservierung ist erwünscht, Impfungen sind aber auch ohne Terminvereinbarung möglich. Je nach Nachfrage können dann aber Wartezeiten entstehen.

Im Impfstützpunkt Sigmaringen werden folgende Impfstoffe für Jugendliche und Erwachsene ab zwölf Jahren angeboten: Biontech zur Grundimmunisierung (erste und zweite Impfung), Biontech BA.4-5 (auf die Omikron-Variante BA.4/5 angepasster Booster), Moderna BA.1 (auf die Omikron-Variante BA.1 angepasster Booster, der Protein-Impfstoff Novavax zur Grundimmunisierung und als Booster.

Kinder im Alter von fünf bis einschließlich elf Jahren können sich ebenfalls freitags zwischen 12 und 20 Uhr mit dem Kinderimpfstoff von Biontech impfen lassen. Alle Impfungen erfolgen nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko). Die Wahl des Impfstoffs wird nach der ärztlichen Aufklärung getroffen.

Zudem können mobile Einsätze in Heimen und in Sammelunterkünften nach Rücksprache mit dem Impfstützpunkt organisiert werden. Wer sich impfen lassen möchte, kann dies auch bei vielen Haus- und Fachärzten oder Apotheken tun. Auch diese Termine werden teilweise über die Online-Plattform www.impftermin-bw.de vergeben.