Ulla Geyer führt jetzt den Tennisclub

Die Jahresversammlung des TC Sigmaringen ist von der Wahl einer neuen Vorsitzenden bestimmt worden. Nach zehn Jahren stellte Claus Nüssle sein Amt zur Verfügung. Als Nachfolgerin wurde Ulla Geyer einstimmig zur Vorsitzenden gewählt. Damit steht in der über 80-jährigen Geschichte erstmals eine Frau an der Spitze des Tennisvereins.

Bevor gewählt wurde berichteten die Vorstandsmitglieder über das zurückliegende Jahr. Sportlich kann der Verein überaus zufrieden sein. Drei der 18 gemeldeten Mannschaften schafften in der zurückliegenden Saison den Aufstieg in die nächst höhere Klasse. Die Mannschaft der Herren 30/1 zeigt seit Jahren Tennis auf der höchsten Verbandsebene. Neben Spielern, die bei regionalen Turnieren erfolgreich waren, hat der Verein mit Terry Deeth, seiner Frau Michaela, Toby Mitchell und Hermann Linke Spieler in seinen Reihen, die zahlreiche schon internationale Erfolge erzielen konnten. Astrid Schwenold hob in ihrem Bericht als Jugendwartin hervor, dass der Verein neben der sportlichen Ausrichtung Familien mit Kindern eine zentrale Rolle zugesteht.

Anschließend zog Claus Nüssle eine Bilanz seiner zehnjährigen Tätigkeit als Vorsitzender. Trotz hoher Investitionen in die Tennishalle, das Clubhaus und die Außenanlage, steht der Verein finanziell heute gut da. Während seiner Amtszeit wuchs die Zahl der Mitglieder um über 40 Prozent. Besonders stolz ist der scheidende Vorsitzende darauf, dass der Tennisclub heute Mitgliedern und Gästen einen sehr hohen Wohlfühlfaktor bietet. Die Mitglieder profitieren von einem regen Vereinsleben. Bürgermeister Schärer, der als Gast der Versammlung beiwohnte, bestätigte dies und lobte in seiner Schlussrede die gute Zusammenarbeit mit Nüssle in den vergangenen zehn Jahren. Er sicherte auch dessen Nachfolgerin die Unterstützung der Stadt zu.

Mit Ulla Geyer übernimmt eine Frau das Amt der Vorsitzenden, die den Verein gut kennt. Ihre Familie ist seit vielen Jahren im Verein engagiert. Geyer selbst ist seit 20 Jahren im Vorstand des Vereins: von 1998 bis 2008 als Schriftführerin und dann bis 2018 als Kassenwartin. Dieses Amt übergibt sie nun an Paul Lehner. Alle Vorstände und die Beisitzer, die zur Wahl standen, wurden einstimmig von den 57 anwesenden Mitgliedern gewählt.