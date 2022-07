Probleme in der Landeserstaufnahmestelle? Ukrainerinnen beschweren sich über Asylunterkunft

Nachdem sie vom Krieg geflohen sind, sehnen sie sich nach Ruhe. Diese sei in der LEA Sigmaringen jedoch nicht zu finden. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichten drei Ukrainerinnen von ihrem Leben in der Landeserstaufnahmestelle. Das Regierungspräsidium Tübingen äußert sich zu den Vorwürfen.

Lockenstäbe werden abgenommen

Besonders enttäuscht sind Kateryna, Natalya und Anastasia* darüber, dass ihnen persönliche Gegenstände wie Lockenstäbe oder Messer bei der Ankunft abgenommen, aber nicht verwahrt wurden. Zuerst sei ihnen mitgeteilt worden, dass sie die Gegenstände bei der Abreise wieder erhalten würden. Später sagte man ihnen aber, dass die Gegenstände beschädigt seien oder nicht aufbewahrt wurden.

Behörden verweisen auf Hausordnung

Das Regierungspräsidium verweist auf Nachfrage unserer Redaktion auf die landesweit geltende Hausordnung für Erstaufnahmeeinrichtungen, die besagt, „dass keine Gegenstände mit in die Unterkünfte genommen werden dürfen, die sicherheits- oder brandschutztechnisch gefährlich werden können“. Diese Gegenstände sollen beim Verlassen der LEA jedoch wieder ausgehändigt werden.

Natalya berichtet aber auch davon, dass sie aufgefordert wurde, ihr Blutdruckgerät und ihren Inhalator abzugeben und diese Gegenstände nur nach erheblichem Widerspruch behalten durfte. Die Pressestelle des Präsidiums versichert jedoch: „Medizinisch notwendige Gegenstände werden den Bewohnerinnen und Bewohnern selbstverständlich belassen.“

Lediglich nachts kann es gelegentlich Engpässe geben, teilt das Regierungspräsidium mit.

Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass es in der LEA zu wenig Ansprechpartner und kaum auf Russisch oder Ukrainisch übersetzte Plakate gibt. Das sorge für einige Unsicherheiten. So berichten sie, dass sie bei ihrer Ankunft Dokumente unterschreiben sollten, die für sie aber unverständlich waren. Die Behörde entgegnet, dass es tagsüber genügend Bedienstete gebe, die Übersetzungsdienste leisten. „Lediglich nachts kann es gelegentlich Engpässe geben.“

Die Pressestelle erklärt weiter: „Wir beherbergen in der LEA Geflüchtete aus über 40 Nationen. Deshalb ist es kaum möglich, rund um die Uhr an sieben Tagen in der Woche für jede Sprache einen geeigneten Übersetzer in der Einrichtung vorzuhalten.“ Häufig gestellte Fragen würden in der Landessprache auf Plakaten in der Eingangshalle beantwortet.

Probleme mit dem Sicherheitsdienst

Immer wieder käme es zu Problemen mit Sicherheitskräften der Einrichtung. So müssten sich die Ukrainerinnen bei jeder Ankunft in der LEA ausweisen und Tascheninhalte zeigen. „Diese Maßnahme dient der Sicherheit aller in der LEA lebenden Personen“, erklärt das Präsidium. Überhaupt ist Sicherheit das bestimmende Thema. So gibt es in den Zimmern der Bewohner keinen Strom, diese können auch nicht abgeschlossen werden und auch in den Gemeinschaftsräumen gibt es keinen Zugang zu warmem Wasser. Die Pressestelle verweist hier vor allem auf den Brandschutz.

Anastasia* berichtet, dass viele Ukrainerinnen und Ukrainer gerne in der LEA arbeiten wollen. Doch das Entgelt für eine Woche Putzen, Aufräumen und andere Tätigkeiten sei mit 16 Euro äußerst gering. Das Präsidium erklärt: „Bei den hier angesprochenen Tätigkeiten handelt es sich nicht um reguläre Beschäftigungen, sondern Arbeitsgelegenheiten für Geflüchtete, die ihnen in erster Linie eine Tagesstruktur bieten sollen, nicht als Beschäftigung gelten und nur wenige Stunden in der Woche umfassen.“

Behörde bestätigt Stundenlohn in Höhe von 80 Cent

Die Aufwandsentschädigung betrage 80 Cent pro Stunde – das entspreche dem Asylbewerberleistungsgesetz und gelte für alle LEAs.

Die Ukrainerinnen und Ukrainer der LEA Sigmaringen sind über eine Telegram-Gruppe verbunden, sodass sie auch mit denjenigen im Kontakt bleiben können, die an einen anderen Standort verlegt werden. Von ihnen erfahren sie, dass das obligatorische „Taschengeld“ nicht immer oder oft mit einiger Verspätung ausgezahlt wird.

Das Präsidium erwidert, dass die Auszahlung regelmäßig einmal im Monat erfolge, gibt aber auch zu, dass sich die Vorbereitung dieser Termine als aufwändig gestalte und deshalb einige „Geflüchtete, die erst kurz zuvor in unsere LEA gekommen sind, am nächsten Auszahlungstermin noch keine Leistungen erhalten können, sondern erst am übernächsten, dann jedoch mit entsprechender Nachzahlung.“

Essen vom Boden zurück auf den Teller

Anastasia*, die zusammen mit ihrem Kind in der LEA lebt, berichtet auch von Problemen mit dem Essen. Dieses sei nicht auf die Bedürfnisse von Kindern abgestimmt. Einige hätten davon erbrechen müssen. Kateryna berichtet, dass es vorgekommen sei, dass Essen auf dem Boden landete und dennoch wieder ausgeteilt wurde. Das Präsidium verweist darauf, dass das Essen in der Kantine so beschaffen sein müsse, dass es für möglichst viele Bewohner der LEA akzeptabel sei. Jedoch habe die „Kantine das Speisenangebot aufgrund der verstärkten Zuzugs ukrainischer Geflüchteter in den vergangenen Wochen ständig angepasst und dabei auch Kinder in den Blick genommen“. Das Präsidium stellt aber klar, dass konkreten Verdachtsmomenten umgehend nachgegangen werde.

Wir berichten nur von negativen Dingen, aber es ist uns auch wichtig zu betonen, dass wir dankbar sind für die Hilfe, die wir erhalten. Kateryna*

Nachdem die drei Bewohnerinnen von ihren Sorgen und Problemen in der LEA berichtet hatten, war es ihnen aber auch wichtig, der Stadt Sigmaringen ihren Dank für Betten und eigene private Räume auszusprechen. „Wir berichten nur von negativen Dingen, aber es ist uns auch wichtig zu betonen, dass wir dankbar sind für die Hilfe, die wir erhalten“, erklärt Kateryna* und freut sich: „Es ist schön zu sehen, dass die Kinder hier keine Angst vor Flugzeugen haben.“

*Die Namen der Bewohnerinnen sind unserer Redaktion bekannt. Sie bitten jedoch darum, nicht unter ihrem richtigen Namen zu erscheinen.