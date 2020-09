Über diesen Bäcker freuen sich Allergiker

Auf Initiative einer Zöliakie-Selbsthilfegruppe wird Bäckermeister Martin Schmidt ab sofort auf dem Sigmaringer Wochenmarkt glutenfreie Backwaren anbieten. So wird die Bäckerei und Konditorei „grünes Korn – glutenfrei“ aus Weingarten mit ihrem Verkaufswagen erstmals am Donnerstag, 17. September, und dann wöchentlich, auf dem Sigmaringer Wochenmarkt vertreten sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Verkaufswagen steht vor dem Gebäude der Südwestbank. Vorbestellungen sind nicht notwendig, können aber vorgenommen werden (Telefon 0751/56 07 20 Fax: 0751/5607216, E-Mail: info@grueneskorn.de).

Einfach schnell beim Bäcker eine ofenfrische Brezel kaufen, eine muntere Kaffeerunde oder ein Besuch in der Pizzeria, das ist für die Mehrheit der Bevölkerung ganz alltäglich. Menschen, die an Zöliakie erkrankt sind, stellen Alltag, Freizeitaktivitäten, gesellige Anlässe und Urlaub immer wieder vor große Herausforderungen. Die Diagnose „Zöliakie“, eine Überempfindlichkeit gegenüber Gluten, dem Klebereiweiß, das in vielen Getreidesorten vorkommt, verändert das Leben von Betroffenen einschneidend. Die Zöliakie-Selbsthilfegruppe Sigmaringen und Umgebung „Zöliakie-Treff – Gemeinsam für unsere Gesundheit“ unterstützt seit nunmehr zehn Jahren Betroffene und ihre Familien im Austausch untereinander und bietet Hilfestellung im Alltag und im Umgang mit der Erkrankung. Ansprechpartner und Leiterinnen der Selbsthilfegruppe sind Cornelia Veeser aus Ringgenbach und Jacqueline Dettweiler aus Pfullendorf.

Martin Schmidt hat 2015 begonnen, glutenfreies Brot zu backen, da seine Familie auch zöliakiebetroffen ist und sich glutenfrei ernähren muss. „Das Backen ohne Mehl ist gar nicht so einfach und so musste ich viele Rückschläge hinnehmen, bis ich Backwaren herstellen konnte, die richtig lecker schmecken“, sagt der selbstständige Bäcker-und Konditormeister. Er spricht damit vielen Betroffenen aus dem Herzen. Für seine glutenfreien Backwaren hat Martin Schmidt ein besonderes Verfahren zur Herstellung mit Natursauerteig, langer Teigruhe, frisch gemahlenem Korn, handwerklicher Arbeit mit Qualitätsanspruch entwickelt und verwendet überwiegend Rohstoffe in Bio-Qualität.