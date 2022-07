Über 4500 Enten schwimmen für den guten Zweck um die Wette

Am Ende lag die Startnummer 2069 vorne: Mehr als 4500 gelbe Gummienten sind gestern beim 12. Sigmaringer Entenrennen gegeneinander angetreten. Der Serviceclub Round Table 162 Sigmaringen und dessen Präsident Fabian Lohner waren zufrieden, „Das Wetter war super und die Besucher hatten während des Rennens und beim Familienfest großen Spaß“. Nach seinen Schätzungen waren bis zu 2000 Besucher entlang der Rennstrecke von der Brücke an der Laizer Straße bis zur Brücke am Bootshaus gekommen. Insgesamt gab es über 500 Siegerenten, deren Losbesitzer sich über tolle Preise freuen konnten. Der Erlös des Rennens kommt den sozialen Projekten „Trösterbären“ und „Elefant“ zu Gute. Noch am 16. Juli kann der Gewinn am Wochenmarkt in Sigmaringen abgeholt werden oder bis zum 29. Juli bei Autohaus Ramsperger, Paulterweg 17, 72488 Sigmaringen-Laiz.