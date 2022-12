Über 1300 Weihnachtspäckchen aus Sigmaringen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Aktion „Weihnachtspäckchenkonvoi“ konnten die Sigmaringer Serviceclubs von Round Table, Ladies’ Circle, Old Tablers und Tangent Club in diesem Jahr 1319 Päckchen einsammeln, die unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ von Kindern und Schülern aus der Region liebevoll befüllt und weihnachtlich verpackt wurden.

Die ehrenamtlichen Mitglieder der Round Table Serviceclubs aus Sigmaringen haben die diesjährige Sammelaktion für den Weihnachtspäckchenkonvoi mit einem Aktionstag im November beendet. „Unsere Aktion ist inzwischen eine feste Größe bei vielen im Kalender. Wieder konnten wir über 1300 Päckchen einsammeln. Ein herzlicher Dank geht deshalb an alle Mitwirkenden, den Kindern, Jugendlichen, Eltern, Großeltern, ErzieherInnen, LehrerInnen, Kindergarten- und SchulleiterInnen und natürlich auch allen Sammelstellen.“, fasst Präsident Fabian Lohner den erfolgreichen Tag zusammen. Es wurden mehr als 35 Kindergärten, Schulen, soziale Einrichtungen und Geschäfte in den Landkreisen Sigmaringen und Zollernalb angefahren und Päckchen, teilweise zusammen mit Kindern, verladen. Im Anschluss wurden die Päckchen von den HelferInnen in Großkartons auf Paletten für den Transport vorbereitet.

Deutschlandweit sind 132.606 Weihnachtsgeschenke für Kinder in armen und abgelegenen Regionen in Osteuropa – 20.000 davon in die Ukraine, komplett ehrenamtlich organisiert und durchgeführt – zusammengekommen. 230 Helfer, die den Konvoi fahren und vor Ort verteilen sind seit dem 3. Dezember mit 33 LKW, fünf Bussen und sieben Begleitfahrzeugen nach Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in die Ukraine unterwegs. Dort werden die Päckchen momentan gemeinsam mit den Round Table Organisationen vor Ort direkt an die Kinder und Jugendlichen verteilt.

Weitere Informationen zum Konvoi unter www.weihnachtspaeckchenkonvoi.de