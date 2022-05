Turngauvereine sind aufgerufen zur Wahl

Der Turngau Oberschwaben veranstalten am Freitag, 13. Mai, für die Vereine den Gauturntag in Wetzisreute-Schlier im Kreis Ravensburg. Der Gauturntag ist die Hauptversammlung des Turngaues Oberschwaben und steht ganz im Zeichen der satzungsgemäßen Wahlen. Alle zwei Jahre erhalten so die Delegierten der Turnvereine die Möglichkeit, über die Zusammensetzung der Führung des Turngaues Oberschwaben und die zukünftige Zielsetzung der Gauarbeit zu entscheiden. „Wir sind noch auf der Suche nach ehrenamtlichen Mitarbeitern für Präsidium und Fachbereiche“, betont Bernd Schilling, Vizepräsident Verwaltung & Organisation. „Es wäre wichtig, alle Posten besetzen zu können. Wir hoffen hier auf die Unterstützung aus den Turnvereinen.“ Der Gauturntag beginnt um 19 Uhr in der Festhalle in Wetzisreute-Schlier.

Der Turngau Oberschwaben ist der zweitgrößte der 15 Turngaue des Schwäbischen Turnerbundes (STB). Als Teil des Verbands für Turnen, Gymnastik und Sport gibt der Turngau seinen rund 190 Vereinen mit rund 73 000 Mitgliedern in den vier Sportkreisen Bodensee, Ravensburg, Biberach und Sigmaringen zahlreiche Hilfestellungen in der Bewältigung der vielfältigen turnerischen Aufgaben.