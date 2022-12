Türchen und das Adventszimmer öffnen sich ab heute

(sz) - In Sigmaringen gibt es in diesem Jahr wieder zwei Adventskalender. Bereits zum 19. Mal verwandelt sich das Historische Rathaus in Sigmaringen in den größten Adventskalender der Region. Hinter den 24 Fenstern und Türen stecken Kunstwerke der Sigmaringer Kindergärten, Schulen und Vereine. Vom 1. bis 23. Dezember wird täglich um 17 Uhr, an Heiligabend bereits um 11 Uhr, ein Adventsfenster mit Musik geöffnet. Die Bilder sind anschließend auch auf der städtischen Homepage www.sigmaringen.de zu sehen. In diesem Jahr werden wieder alle Kinder und Erwachsenen nach dem Öffnen der Adventstürchen in das „Adventszimmer“ (Historischer Sitzungssaal im alten Rathaus) eingeladen, um dort dem Angebot der jeweiligen Einrichtung zu folgen. Nachdem der digitale, musikalische Adventskalender der städtischen Musikschule im vergangenen Jahr großen Anklang gefunden hat, hat sich die Schule zu einer Neuauflage entschieden. Ab dem 1. Dezember können Interessierte auf dem YouTube Kanal der Musikschule täglich ein Türchen des musikalischen Adventskalenders öffnen und sich ein Bild davon machen, was die Kinder und Jugendlichen in der Musikschule einstudiert haben.