„Tübinger Rose“ als Erinnerung gepflanzt

Auf Einladung der Familie Rita und Hubert Geiler und des Sigmaringer Vorsitzenden der Deutschen Rosengesellschaft, Winfried Molitor, hat sich vor Kurzem der Freundeskreis Tübingen-Neckar-Alb der Rosengesellschaft zu den Rosenfreunden Sigmaringen aufgemacht. Im Mittelpunkt stand der freundschaftliche Austausch, berichten die Rosenfreunde in einem Presseschreiben.

Die Deutsche Rosengesellschaft mit Sitz in Baden-Baden bietet Rosenliebhabern in ganz Deutschland ein Forum für ihr gärtnerisches Hobby. Diese sind bundesweit in über 40 regionalen Freundeskreisen organisiert und Ansprechpartner für alle Themen rund um die Rose.

Hubert Geiler empfing die Tübinger Gruppe beim Wanderparkplatz in Bingen und entführte die Gäste in den Naturpark an der Lauchert mit ihren Auen und Wäldern bei Vogelgezwitscher. Auch der Besuch der Burg Hornstein stand auf dem Programm. Der Aussichtspunkt in das Laucherttal und die naturräumlichen Erläuterungen von Hubert Geiler begeisterten die Tübinger Rosenfreunde, heißt es im Bericht weiter.

Anschließend begleitete er die Gruppe im Bus durch Sigmaringen und zeigte sämtliche baulichen, kirchlichen und kulturellen Höhepunkte der Stadt. Die Tübinger staunten nicht schlecht über die herrschaftlichen Bauten und Straßen, vor allem aber über die Salons, Toiletten- und Badezimmerräume, verborgenen Kleiderkammern und sonstigen Schätze im Sigmaringer Schloss.

Nach einem erfrischenden Kneippbad ging es mit dem Bus nach Hitzkofen in den von Vielfalt und Sammelleidenschaft geprägten Rosengarten der Familie Geiler. Die Tübinger erfreuten sich beim Bummel durch die Anlage an den zahllosen Rosenblüten und -düften, da die Rosenblüte in Hitzkofen noch in vollem Gange war. Die Leiterin des Tübinger Freundeskreises, Petra Lorenz und der Reiseleiter, Rainer Kreutle, ließen es sich nicht nehmen, das mitgebrachte Gastgeschenk – eine Englische Rose – entlang des Rosenweges sogleich einzupflanzen, fortan die „Tübinger Rose“, zur Erinnerung an die Zusammenkunft.

Alsdann luden das Ehepaar Geiler und der Sigmaringer Freundeskreis zu Köstlichkeiten vom Grill ein. Die Donautaler Alphornbläser taten ihr übriges, um den Tag bei bester Laune ausklingen zu lassen. So hieß es kurz nach 19 Uhr Abschied nehmen von den Tübinger Rosenfreunden, die nach knapp 1,5 Stunden Fahrt wohlbehalten wieder in ihrer Heimat eintrafen.