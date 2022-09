Trotz etlicher geschlossener Hallenbäder: Hier gibt es noch Schwimmkurse für Kinder

Die Zahl der Hallenbäder lichtet sich nach der in dieser Woche beschlossenen überraschenden vorübergehenden Schließung des Ostracher Lehrschwimmbeckens. Für die Schulen und Kinder, die das Schwimmen erlernen möchten, werden die Möglichkeiten im Kreis Sigmaringen damit weiter eingeschränkt. In der Kreisstadt ist das letzte verbliebene Hallenbad defekt und bleibt deshalb bis auf Weiteres geschlossen. Wo werden noch Schwimmkurse angeboten und wie stehen die Chancen, einen der begehrten Plätze zu ergattern? Ein Überblick.

Meßkirch öffnet nächste Woche wieder

Mit dem Schulstart öffnen sich auch die Türen des Meßkircher Hallenbades wieder. „In unserem Bad sind Schwimmkurse in großer Zahl geplant“, sagt der städtische Hauptamtsleiter Matthias Henle. Aktuell sind alle geplanten Kurse ausgebaut, doch das heißt nicht, dass Interessenten chancenlos sind.

Wer Interesse hat, schreibt eine Mail an die Stadt (hauptamt@messkirch.de) und wird auf eine Warteliste gesetzt. Die Stadt leitet die Anfragen an die Veranstalter der Schwimmkurse weiter, die sich bei den Interessenten melden. „Nach aktuellem Stand bleibt unser Bad geöffnet – soweit es sich tragen lässt“, sagt Henle.

Kurse in Gammertingen sind ausgebucht

In Gammertingen ist die Alb-Lauchert-Schwimmhalle seit Dienstag wieder geöffnet. „Wir gehen derzeit davon aus, dass das auch so bleibt“, sagt Anne Gaubatz, Geschäftsführerin des TSV Gammertingen. Dieser will ab Montag, 12. September, wieder zwei neue Anfängerkurse zum Schwimmenlernen anbieten.

Wer darauf hofft, kurzfristig noch einen Platz zu ergattern, wird allerdings direkt enttäuscht: „Beide Kurse sind bereits ausgebucht, es gibt schon eine Warteliste“, sagt Gaubatz. Auf dieser stünden derzeit die Namen von 24 Kindern. „Die Liste wird aber jeden Tag länger.“

Bad Saulgau wartet auf die Politik

Bis Ende September wollen die Stadtwerke Bad Saulgau das Hallenbad auf jeden Fall geöffnet lassen. Dann wolle man, so Betriebsleiter Richard Striegel, die neuen Verordnungen der Politik abwarten. Die Schwimmkurse des TSV Bad Saulgau sind indes stark nachgefragt.

In den letzten beiden Wochen der Sommerferien wurde für die Kinder ein Crash-Kurs angeboten, der schnell ausgebucht war. Aber die Nachfrage steigt unaufhörlich, zumal Eltern aus den Nachbargemeinden ihre Kinder für einen Anfängerkurs anmelden wollen. Tobias Frey, Abteilungsleiter der Schwimmabteilung beim TSV Bad Saulgau, hofft darauf, „dass mit aller Macht versucht wird, das Hallenbad geöffnet zu lassen“. Jede andere Entscheidung sei nicht tragbar.

Schwimmabteilung Mengen nimmt Anmeldungen für 2023 an

Wenn das Hallenbad in Mengen am 13. September öffnet, beginnen auch die Schwimmkurse des TV Mengen. Alle 50 Plätze in den Anfängerkursen sind belegt, insgesamt besuchen 250 Kinder die Kurse der Abteilung Schwimmen. Über die Homepage werden bereits die Plätze für 2023 vergeben.

„Derzeit nehmen wir die Kinder nach Anmeldezeitpunkt und nicht nach Wohnort auf“, sagt der Abteilungsleiter Holger Bohner. Schon immer seien Kinder aus fast allen Kreisgemeinden in die Kurse gekommen. Aktuell sei aber eine verstärkte Nachfrage aus Sigmaringen zu verzeichnen. Sollte ein Platz kurzfristig frei werden, kontaktieren die Übungsleiter Familien, die ihre Kinder fürs kommende Jahr angemeldet haben. Eine Warteliste an sich gibt es nicht.

Private Schwimmschule hat Plätze in Hohentengen frei

Das Lehrschwimmbecken an der Göge-Schule in Hohentengen wird auch im kommenden Schuljahr geöffnet bleiben. „Da es nicht mit Erdgas, sondern mit der Nahwärme von der Biogas Hafner GmbH beheizt wird, können wir das verantworten“, sagt Bürgermeister Rainer. Kinder der Göge-Schule und der Grundschule aus Scheer haben dann wie gewohnt Schwimmunterricht.

Schwimmkurse bieten in diesem Becken die Delphin-Kinder-Schwimmschule e.V. Hohentengen/Stuttgart an (die Kurse sind ausgebucht, es gibt eine Warteliste) und Gabis Schwimmschule an. Letztere hat laut Homepage noch ein paar freie Plätze für die Anfängerkurse, die ab dem 21. September starten.

Lange Warteliste auch in Stetten

Mit großer Sorge blickt die DLRG in Stetten am kalten Markt auf den Schwimmkursmangel und die weiteren Schließungen von Hallenbädern. Aufgrund der Corona-Pandemie habe die Ortsgruppe das Bundeswehr-Hallenbad in der Gemeinde anderthalb Jahre lang nicht nutzen können, berichtet der Vorsitzende Pablo Ryck.

„Eine weitere, langanhaltende Pause bei der Schwimmausbildung hätte fatale Folgen für die Schwimmfähigkeit der Kinder und auch für uns als Verein, der ganz besonders vom Betrieb des Hallenbads abhängig ist“, schreibt er und berichtet auch von Existenzängsten anderer Ortsgruppen.

Aktuell planen Ryck und seine Mitstreiter einen neuen Kurs am Freitagnachmittag. An diesem könnten bis zu 25 Kinder teilnehmen, allerdings gebe es bereits eine Warteliste mit knapp 60 Namen. Hoffnung, noch einen Platz zu ergattern, könne er Eltern nur für den Fall machen, dass viele Mädchen und Jungen auf der Warteliste noch nicht das Mindestalter von sechs Jahren erreicht hätten.

Immerhin: „Nach unseren Informationen soll das Hallenbad wie geplant ab dem 21. September zu den bisherigen Zeiten geöffnet werden“, sagt Stettens Bürgermeister Maik Lehn.

Schwenninger Schwimmkurse sind ausgebucht

Das Schwenninger Hallenbad öffnet am kommenden Montag. „Momentan wird gerade das Wasser eingelassen“, sagt eine Mitarbeiterin des Rathauses. Zwei Organisationen bieten auf dem Heuberg Schwimmkurse an. Das DRK setzt sein Angebot aus, weil ein Schwimmlehrer ausgefallen ist.

Eine private Schwimmlehrerin startet im September einen Kurs, der allerdings bereits ausgebucht ist. Wer sein Kind für einen später beginnenden Kurs anmelden möchte, schreibt am besten eine Mail an info@tinas-schwimmakademie.de

Ob Winterlingen öffnet, ist noch unklar

Die Gemeinde Winterlingen würde ihr Hallenbad gerne wiedereröffnen, doch sie wartet auf den Segen des Gemeinderats. „Wenn wir in der Sitzung am 26. September grünes Licht bekommen, können wir einige Tage später aufmachen“, sagt Bürgermeister Michael Maier. Sein Vorschlag lautet: Die Wassertemperatur von 28 auf 26 Grad senken und die Lufttemperatur ebenso.

„Uns geht es vor allem um die Schwimmkurse, die unbedingt stattfinden sollen“, sagt der Bürgermeister, denn die Veranstalter würden förmlich überrannt. Sowohl die DLRG-Ortsgruppe als auch die Akademie Laucherttal wollen in Winterlingen Schwimmkurse anbieten.

Ausweichen in die Nachbarstadt Riedlingen?

Das Riedlinger Hallenbad bleibt weiterhin geöffnet, obwohl es der größte Energiefresser unter den kommunalen Gebäuden ist. Rund 650 000 Kilowattstunden gehen auf das Konto des Neubaus, in dem der TSV Riedlingen auch Schwimmkurse anbietet. „Der Schwimmkurs ist unser allergrößtes Gut“, schreibt der Verein auf seiner Homepage.

Wer sich für einen Schwimmkurs interessiert, kann sich über das Kontaktformular anmelden und wird auf eine Warteliste gesetzt. „Erst mit der Terminbestätigung von unserer Seite wird die Anmeldung verbindlich“, schreibt der Verein weiter.