Trio attackiert 21-Jährigen mit Messer

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem ein 21-Jähriger am Montag gegen 21.30 Uhr bei einer Auseinandersetzung an der Bushaltestelle am Leopoldplatz leicht verletzt wurde.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der Mann von drei Männern angegriffen worden sein. Das geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Einer der drei Tatverdächtigen habe dem 21-Jährigen eigenen Angaben zufolge mit einem Messer eine Schnittverletzung an der Hand zugefügt. Das Opfer wurde von einem Rettungswagen zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei konnte inzwischen zwei 25 und 30 Jahre alte Tatverdächtigte identifizieren und bittet Personen, die die körperliche Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.