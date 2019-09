Treffen hilft beim Wiedereinstieg in Beruf

Jeden ersten Freitag im Monat kommt Yvonne Gräser vom Jobcenter Sigmaringen ins Frauenbegegnungszentrum Sigmaringen (FBZ). Zum Jobcafé bringt die Fallmanagerin nicht nur aktuelle Stellenangebote mit, sondern auch ein offenes Ohr für individuelle Problemlagen.

Rund zehn Frauen haben an dem großen Tisch Platz genommen. Die meisten von ihnen nehmen am Intensivkurs „Wiedereinstieg“ teil, der ebenfalls in dieser Einrichtung angeboten wird.

Das sechs Monate dauernde Schulungsangebot richtet sich an alleinerziehende Frauen, die beruflich wieder Fuß fassen möchten. Eine fundierte PC-Schulung gehört ebenso dazu wie eine dreimonatige Praktikumsphase in einem Unternehmen. Vorrangiges Ziel ist es, dass die Frauen im Anschluss einer sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nachgehen können. Das Konzept hat sich in der Vergangenheit bewährt. Nicht zuletzt auch deshalb, weil die Frauen über den gesamten Schulungszeitraum intensiv betreut werden. Das ist auch an diesem Vormittag zu spüren. Barbara Bischofberger-Schwär und das gesamte verantwortliche Team kennen jede Frau und deren Situation, gehen auf die jeweiligen Bedürfnisse ein und suchen nach einer passgenauen Lösung.

Rund 30 Stellenangebote haben Yvonne Gräser und ihre Kollegin Angelika Halder mitgebracht und auf dem großen Tisch ausgebreitet. Offene Stellen gibt es aktuell eine ganze Menge. Ob Rezeptionskräfte, Bäckerei- oder Fleischereifachverkäuferinnen, Küchenhilfen oder Produktionsmitarbeiter – auf den ersten Blick macht das richtig Mut. Aber so einfach ist es nicht. Oft liegt es an der Distanz vom Wohnort zum Unternehmen.

Die Mütter – allesamt auf das Arbeitslosengeld II angewiesen – können sich nur in Ausnahmefällen ein Auto leisten. Auch ein Führerschein ist keine Selbstverständlichkeit. Und die öffentlichen Verkehrsmittel lassen ebenfalls wenig Flexibilität zu. Dann sind da noch die Öffnungszeiten der Kindertagesstätten. Die lassen in aller Regel keine Arbeit im Schichtbetrieb zu. „Manche schließen sogar über Mittag. Dann muss ich kurz vor 12 Uhr mein Kind abholen“, erzählt eine Teilnehmerin. Dadurch ist nicht mal an eine Teilzeitarbeit vormittags zu denken.

Weiterbildung wird diskutiert

Auch über Weiterbildungen wird diskutiert. Eine Alltagsbegleiterin/Betreuungsassistentin könnte sich vorstellen, sich zur Altenpflegehelferin ausbilden zu lassen. Doch wie könnte das konkret finanziert und umgesetzt werden? Diese und viele Fragen mehr richten sich an diesem Vormittag an Yvonne Gräser und ihre Kollegin.

„Die im Wiedereinstiegs-Kurs integrierten Praktika bergen so manche Chance, vor allem auch die, sein Können unter Beweis zu stellen“, sagt Barbara Bischofberger-Schwär. Und nicht selten haben sich beteiligte Unternehmen im Anschluss entschieden, eine neue Stelle im Betrieb zu installieren. Das Berufsintegrationsprojekt für alleinerziehende Frauen wird aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Jobcenter finanziert. Die Erfolge können sich durchaus sehen lassen: Von den bisherigen Teilnehmerinnen konnte anschließend rund ein Drittel im Arbeitsmarkt Fuß fassen.

Wichtig sei die Bereitschaft der Betroffenenen zur Veränderung und aktiven Mitarbeit. „Dennoch ist es ein langwieriger und für alle Beteiligten anstrengender Prozess, der nur erfolgreich sein kann, wenn alle an einem Strang ziehen“.