Transporter rutscht und verkeilt sich

Ein Sachschaden in Höhe von mehr als 15 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Samstag gegen 7.45 Uhr in der Josefstraße ereignete. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Ein 33-jähriger Lenker eines Kleintransporters wollte die Josefstraße stadteinwärts hinunterfahren, als er im oberen leichten Gefälle auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen kam, eine Betonwand streifte und schließlich mit voller Wucht gegen einen betonierten Treppenaufgang prallte. Der Kastenwagen verkeilte sich und blieb mit der Front auf dem Betonsockel stecken. Der Transporter musste mit zwei Fahrzeugen eines Abschleppunternehmens geborgen und abtransportiert werden. Die Freiwillige Feuerwehr fing das auslaufende Öl auf und streute die bereits ausgelaufenen Betriebsstoffe ab.