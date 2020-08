Ein Transporter hat am Sonntag um kurz vor 10 Uhr in der Hohenzollernstraße in Sigmaringen gebrannt. Die Ursache dafür liegt laut Polizei offenbar in unsachgemäßen Arbeiten an der Verkabelung des Wagens. Die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen löschte den Brand. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro.