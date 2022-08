Training, jede Menge Spaß und sportliche Erfolge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jugendcamps des Golfclubs Sigmaringen erfreuen sich schon seit langem großer Beliebtheit. Aber dass es zum Beginn der Sommerferien so viele Kinder zu den vier Tagen auf den Golfplatz treiben würde, hatte keiner vermutet. So kamen in der letzten Woche vor dem Camp noch einmal zehn Anmeldungen dazu, 26 Kinder und Jugendliche waren es dann insgesamt – selbst Kinder aus auswärtigen Golfclubs.

An jedem Vormittag wurden in gemischten Gruppen die golferischen Basics wie Putten, Chippen, Pitchen und auch die langen Schläge geübt und danach in spielerischen Wettbewerben das Gelernte zusammen mit Koordinationsübungen angewendet. Regelmäßige Trinkpausen waren bei hochsommerlichem Wetter auch zum Kennenlernen untereinander extrem wichtig. Der Koch des Restaurants Paultertal sorgte dann mit dem Mittagessen dafür, dass die verbrauchte Energie wieder nachgetankt wurde, denn am Nachmittag ging es ja auf die Turnierrunde. Entsprechend dem jeweiligen Spielvermögen wurde von den roten oder grünen Abschlägen oder auf dem Kurzplatz um jeden Schlag gekämpft. Sogar das eine oder andere Birdie war zu bestaunen und zu feiern. Und neben dem Platz Milane und Rehe. Abgesehen vom Freitag, wo das Turnier wegen eines Gewitterregens abgebrochen werden musste, konnten alle Spiele gewertet werden. In der Regenpause am Freitag war dann eben ein Exkurs in die Regelkunde angesagt. Auch da erfuhren die Teilnehmer einiges, was ihnen bis dahin unbekannt war.

Zum Abschluss am Montagnachmittag konnten dann die Ergebnisse bekanntgegeben werden: Sechs Jugendliche hatten durch ihre Turnierleistung die Platzerlaubnis erworben, drei weitere hatten am Wochenende ihr Handicap teilweise erheblich verbessert. Bernds Grillwürste, die Salate von Moni und Ursula und natürlich der Eiswagen nach dem 18. Loch wie auch der Luftballonwettbewerb machten das Camp bei allen – auch bei den Betreuern aus dem Golfclub – zu einem unvergesslichen Erlebnis. Leider ist jetzt erst mal Sommerferien-Trainingspause, ehe ab 22. August das Training und die Vorbereitung auf die Clubmeisterschaften wieder losgehen. Wenn es nach den Kindern ginge am liebsten nochmal mit so einem Sommercamp.