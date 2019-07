Training als Demonstration

Mit einem abwechslungsreichen Programm hat die Tennisabteilung des TUS Gutenstein auf der Tennisanlage in Gutenstein 25 Jahre gefeiert. Marcus Ehm, Bürgermeister der Stadt Sigmaringen, lies es sich nicht nehmen, persönlich Glückwünsche zum Jubiläum zu überbringen. „Sie können stolz auf sich sein, 20 Prozent der Bevölkerung von Gutenstein sind hier im Tennis und das heißt schon was und ist nicht selbstverständlich“ so Ehm.

Der Bezirksvorsitzende des Tennisbezirks vier, Schwarzwald-Bodensee, Jürgen Hähnel, der das Präsidium des badischen Tennisverbandes vertrat, ging vor allem auf die gute Jugendarbeit in Gutenstein ein. Anschließend zeichnete Hähnel, Albin Feig, Richard Zimmermann und Helmut Stroppel für herausragende Dienste um den badischen Tennissport mit der Ehrennadel in Bronze des Tennisverbands aus.

Abteilungsleiter Helmut Stroppel blickte auf 25 Jahre Tennis in Gutenstein zurück und hatte so manche Anekdote zu berichten. Abgerundet wurde dieser Abend durch die Ehrung von 19 Gründungsmitgliedern der Tennisabteilung und weiteren neun Mitgliedern, die ebenfalls 25 Jahre Mitglied in der Abteilung sind.Mit einer Mischung aus Rock. Pop und Soul sorgte Detlef Sieber mit einer Sängerin von der Musikschule Stetten für Stimmung.

Der zweite Festtag stand ganz im Zeichen des Sports. Unter der Leitung von Klaus Buck, Vorstand Jugend im Tennisclub Kreenheinstetten, gab es Trainings- und Spielformen zu sehen, bei denen Jugendliche aus der Spielgemeinschaft Gutenstein/Kreenheinstetten im Einsatz waren. Mit Jan Heiss (Trainer beim TC Singen) und Jonas Mägerle (Trainer beim TC Kreenheinstetten) zeigten hier zwei Tennislehrer, wie man Jugendliche mit Spaß und Tennisverstand ausbilden kann.

Der Höhepunkte des Nachmittags war dann aber das Schautraining mit absoluten Topspielern. Mit Ann-Kathrin Schmitz vom TC Schwaben-Augsburg, die mit ihrer Mannschaft in diesem Jahr in die zweite Bundesliga aufgestiegen ist, und Romina Rihm, die für Nicolai Konstanz in der Oberliga spielt, konnten zwei tolle Tennisspielerinnen gewonnen werden. Dazu kam mit Wolfgang Schmiedle, der in seiner Altersklasse amtierender deutscher Meister ist und derzeit für den TC Kreenheinstetten in der Badenliga bei den Herren 55 spielt, ein Top-Trainer.

Abteilungsleiter Helmut Stroppel: „Was hier den Zuschauern geboten wurde, war absolute Spitze“.