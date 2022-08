Touristische Start-ups im Kreis sind gefragt

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus sucht laut Pressemeldung innovative Ideen für den Tourismus. Ab 1. September bis 15. November können sich Gründerinnen und Gründer aus Baden-Württemberg mit ihren Ideen im Tourismus beim landesweit ausgeschriebenen Start-up BW Tourismus Cup bewerben.

Auf die Gewinnerinnen und Gewinner warten Preisgelder in Höhe von 500 bis 1000 Euro sowie ein zweckgebundener Gewinn für die Erstplatzierten in Höhe von 10 000 Euro, informiert die Landtagsabgeordnete Andrea Bogner-Unden (Grüne). Sie ermuntert die Start-Ups im Landkreis Sigmaringen und Zollernalbkreis, sich mit ihren kreativen Tourismus-Ideen zu bewerben: „Unsere Region bietet mit ihrer abwechslungsreichen Landschaft, den zahlreichen Kulturdenkmälern und immer besserer Verkehrsinfrastruktur für Fahrräder, Fußgänger und den ÖPNV ein attraktives Tourismusziel“, wird sie in einer Mitteilung zitiert.

Um den Herausforderungen im Tourismus gerecht zu werden, wurde der Start-up BW Tourismus Cup als Teil der „DU. bist Tourismus“-Initiative ins Leben gerufen. Das Finale wird auf der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit, der CMT, im Januar 2023 gekürt. Dort pitchen die Finalistinnen und Finalisten ihre Konzepte vor einer Fachjury und einem interessierten Publikum. „Damit bieten wir den Start-ups eine Bühne, um ihr Business voranzutreiben. Aber auch die Tourismusakteurinnen und -akteure profitieren von den frischen Ideen“, betont Tourismusstaatssekretär Patrick Rapp.

Neben den Preisgeldern und der Chance, sein Geschäftsmodell bereits in einem frühen Stadium einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen und Kontakte in der Gründerszene zu knüpfen, wird ein Mentoring-Programm für die Unterstützung und Beratung bei der weiteren Business-Planung angeboten. Zusätzlich erhält das Sieger-Team ein Ticket zum Landesfinale des Start-up BW Elevator Pitches, heißt es in der Mitteilung weiter.

Bewerben können sich im Kreis angesiedelte Start-ups. Thema-isch müssen sie dem Tourismusbereich zuzuordnen sein, beispielsweise den Bereichen Verkehr und Mobilität, Nachhaltigkeit, Kultur, digitale Lösungen oder Reisen. Ihre Idee muss dabei einen deutlichen Umsetzungsanspruch vorweisen.

Zudem darf das Start-up zum Zeitpunkt des Wettbewerbs nicht länger als fünf Jahre an der konkreten Umsetzung der Geschäftsidee gearbeitet haben oder sich gerade in der Projekt- oder Vorgründungsphase befinden.