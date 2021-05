Torsten Schillinger wird neuer Sozialdezernent des Landkreises

Von Aalener Nachrichten

Diesen Montag, 10. Mai, hat die Sieben-Tage-Inzidenz im Ostalbkreis nach längerer Zeit erstmals wieder unter 165 gelegen. Zuletzt hatte das Gesundheitsamt eine so niedrige Zahl am 11. April verzeichnet. Damit hat der Landkreis eine wichtige Wegmarke auf dem Weg zu ersten Öffnungen erreicht. Denn bei einer Unterschreitung der Inzidenz an fünf Werktagen in Folge dürften Schulen wieder in den Wechselunterricht starten und Kitas den Vollbetrieb aufnehmen.