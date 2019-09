Tobias Rauch qualifiziert sich für Design-Wettbewerb

Die Finalisten für den L.O.B. Fashion Award 2019 stehen fest. Die Finalrunde hat auch Tobias Rauch, Maßschneidergeselle und Modedesigner von der Modefachschule Sigmaringen mit seiner Kreation „Black Swan“ erreicht.

Nach dem Vorentscheid in der vergangenen Woche geht es für zehn Designer zur großen Fashion Show auf dem Leipziger Opernball. Vor einem 2000-köpfigen Publikum werden die drei Gewinner verkündet, die sich auf Preisgelder in Höhe von 500, 1000 oder 2000 Euro freuen können. Darüber hinaus werden die Gewinnerkleider nach dem Ball für einen Zeitraum von zwei Wochen im Schaufenster von Breuninger Leipzig ausgestellt. Weiterhin erhalten die Sieger die Möglichkeit, sich auf den Designers‘ Open 2020 mit einem Gemeinschaftsstand zu präsentieren.

Zum dritten Mal in Folge wird der Modepreis des Leipziger Opernballs präsentiert. Eingegangen waren in diesem Jahr 85 Bewerbungen aus Deutschland und Europa. 21 Designer hatten die Einladung zum Vorentscheid erhalten, der am 28. August im Felix im Lebendigen Haus Leipzig ausgetragen wurde. Eine prominente Fachjury, darunter Boris Entrup und Ayleena Jung, nominierte im Anschluss die zehn Finalisten.