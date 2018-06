Tierquälerei: Frau erscheint nicht vor Gericht

Eine Frau, die in einer Ortschaft bei Sigmaringen 42 Katzen gehalten und gequält haben soll, hätte sich am Mittwoch vor dem Amtsgericht Sigmaringen verantworten müssen. Doch die Frau ließ sich über ihren Anwalt krankheitsbedingt entschuldigen. Richterin Nadine Zieher bestätigte am Mittwoch zwei Strafbefehle.

Da es keine öffentliche Hauptverhandlung gab, sind keine Details zum Strafmaß bekannt. In einem Strafbefehl wurde die Frau wegen Verstößen gegen das Tierschutzgesetz zu einer Geldstrafe, in einem anderen wegen Verstößen gegen das Waffengesetz zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Binnen einer Woche hat die Frau die Möglichkeit, Berufung einzulegen. Dann müsste sich das Landgericht Hechingen mit dem Fall beschäftigen.

An einem Montag im November 2014 nahmen zwei Veterinäre des Landratsamts unter Polizeischutz der Frau die Katzen weg. Ein Veterinär sprach damals von einer „absoluten Überbevölkerung“: In einem etwa 25 Quadratmeter großen Kellerraum mussten 20 Tiere hausen. Die Katzen waren verwahrlost, als sie von den Veterinären untersucht wurden. Einige von ihnen mussten tierärztlich versorgt, eine musste eingeschläfert werden. Offenbar wollte die Frau ihre Katzen mit Gewalt verteidigen, denn die Polizei fand in dem verbarrikadierten Haus acht mit Benzin gefüllte Molotow-Cocktails und zwei Flaschen mit Tränengas.

Polizei stürmt das Haus

Weil Behördenvertreter bei einer früheren Kontrolle mit Tränengas angegriffen wurden, stürmten die Polizisten das Haus: Sie traten eine Terrassentüre ein und forderten die Frau und ihre Söhne auf, sich auf den Boden zu legen. Sie wurden abgeführt und zwischenzeitlich in einer Arrestzelle eingesperrt.

Anderthalb Jahre später sollte sich das Gericht in einer öffentlichen Hauptverhandlung mit den Vorwürfen befassen: Gegen beide Strafbefehle legte die Frau Einspruch ein. Das Gericht wies diese Einsprüche, wie von der Staatsanwaltschaft gefordert, ab, weil die Frau aus ihrer Sicht ihr Fernbleiben vor Gericht ungenügend begründete.

Ihr Anwalt, der vor Gericht erschienen war, hätte sie nicht ordnungsgemäß vertreten können, so die Einschätzung von Richterin Zieher. Er hatte seit Monaten keinen Kontakt mehr zu der Angeklagten.