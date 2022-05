Tier stirbt in der Nähe von Sigmaringen an Hasenpest

Bei einem Ende April auf der Gemarkung der Stadt Sigmaringen tot aufgefundenen Feldhasen wurde der Erreger der Tularämie (Hasenpest) nachgewiesen. Wie das Landratsamt am Montag mitteilt, handelt es sich bei der Tularämie um eine durch das Bakterium Francisella tularensis hervorgerufene, bei wildlebenden Hasenartigen (Hasen, Kaninchen) und Nagetieren (Mäuse, Ratten, Eichhörnchen) sporadisch auftretende Infektionskrankheit.

Kaum Gefahren für Haustiere

Für Spaziergänger oder Haustiere ohne Kontakt zu infizierten Tieren besteht laut der Pressemitteilung keine Gefahr. Die Krankheit ist aber bei engem, direkten Kontakt auf den Menschen oder Haustiere übertragbar und kann beim Menschen in sehr seltenen Fällen auch zu schweren Infektionen führen (Zoonose).

Sehr selten gab es Erkrankungsfälle bei Menschen, die sich insbesondere beim Abbalgen und Zerlegen von Feldhasen infiziert haben. Ansonsten seien Erkrankungsfälle beim Menschen aber äußerst selten, so die Sigmaringer Behörde. Jäger haben aufgrund des direkten Kontaktes zu erlegten oder tot aufgefundenen Tieren ein höheres Infektionsrisiko, weshalb Hygienemaßnahmen empfohlen werden.

Ratschlag an Spaziergänger

Spaziergänger sollten kranke oder tot aufgefundene Hasen und Kaninchen nicht anfassen, sondern den Jagdrevierpächter (z.B. über die örtliche Polizei) informieren. Hunde sollten von tot aufgefundenen Hasen (und auch anderen toten Tieren) ferngehalten werden. Der Jäger sollte das Tier mit Schutzhandschuhen aufnehmen, hierbei eine FFP2- oder FFP3-Maske tragen, das Tier in eine Plastiktüte packen und es nach Rücksprache mit dem Fachbereich Veterinärdienst und Verbraucherschutz des Landratsamtes Sigmaringen zur Untersuchung an das Staatliche Tierärztliche Untersuchungsamt in Aulendorf bringen.

Ausbruch im Kreis zuletzt 2012

Das Vorkommen der Tularämie bei Tieren ist laut dem Landratsamt nichts Ungewöhnliches. So wurde der Erreger in den vergangenen Jahren gelegentlich bei Feldhasen in verschiedenen Landkreisen Baden-Württembergs und auch in Oberschwaben nachgewiesen, im Landkreis Sigmaringen zuletzt 2012.

Hier gibt es weitere Informationen

Ergänzende Informationen finden Interessierte auf der Homepage der Untersuchungsämter für Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit Baden-Württemberg (https://www.ua-bw.de/pub/beitrag.asp?subid=5&Thema_ID=8&ID=2970&Pdf=No&lang=DE).