Ticket-Panne: Am Dienstag funktioniert der Webshop für Badegäste noch nicht

Am Mittwoch öffnet das Freibad – drei Tage vorher sollten, so die Ansage der Stadtwerke im Vorfeld, Kunden online oder im Servicecenter der Stadtwerke ein Ticket für ihren Badebesuch lösen können. Doch noch im Laufe des Dienstags, einen Tag vor Eröffnung, hatten die Stadtwerke mit technischen Problemen zu kämpfen: Erst um 10 Uhr ging der Onlineshop überhaupt ans Netz. Doch selbst dann konnten aufgrund von technischen Schwierigkeiten zunächst keine Tickets gelöst werden. Die Stadtwerke würden noch auf Rückmeldung des externen Onlineshop-Anbieters warten, heißt es am Dienstagmittag. Eine Kundin, die namentlich nicht genannt werden möchte, zeigt sich frustriert: „Ich habe es am Dienstag mehr als eine Stunde lang versucht und wechselnde Fehlermeldungen erhalten“, so die Sigmaringerin.

Dass der Onlineshop aber überhaupt erst am Dienstag auf der Seite der Stadtwerke freigeschaltet wurde, ist wohl auch Versäumnis der Stadtwerke: Die Stadtwerke bestanden weiterhin auf die Funktion, dass auch Kinder unter sechs Jahren sowie Begleitpersonen von Badegästen mit Behinderung das Bad gratis besuchen dürfen, berichtet Pressesprecher Pascal Lang. Diese Funktion sei vom Anbieter zunächst nicht vorgesehen gewesen, wurde dann aber auf Wunsch hinzugefügt. „Die Freigabe kam Ende letzter Woche“, so Lang. Angeblich nicht Zeit genug, um den Onlineshop bis Montag zu launchen. „Wir hatten auch Probleme, den Shop auf unserer Seite einzubetten“, so Lang weiter, er wolle jedoch nicht von einer „Panne“ sprechen. Tickets konnten in der Zeit auch nicht übers Servicecenter verkauft werden. Diese Funktion soll eigentlich für alle gegeben sein, die über keinen Internetzugang verfügen. Da dieser Abverkauf auch auf dem Webshop basiere, seien diese Kunden und Anrufer vertröstet worden. Wieviele Kunden dies betroffen habe, konnte Lang nicht sagen. Auf der Internetseite der Stadtwerke war zeitweise der Hinweis „Wartungsarbeiten“ zu lesen.