Thore und Jana Schölermann fällen in Sigmaringen ersten Baum fürs Eigenheim

Im Holzhaus schläft es sich besser, davon sind Jana und Thore Schölermann überzeugt, wie sie beim Pressetermin im Sigmaringer Stadtwald sagen. Das Ehepaar hat sich rund ums Eigenheim einige Gedanken gemacht. Wichtig war den beiden dabei auch, dass es sich um ein nachhaltiges Projekt handle, sodass sie guten Gewissens bauen können. Mit dem Unternehmen Schwörer-Haus hat das Ehepaar, das aus Film und Fernsehen bekannt ist, einen Partner gefunden, der wohl dieses Kriterium erfüllt. So bezieht die Firma, die Fertighäuser herstellt, einen Teil der Bäume aus dem Sigmaringer Stadtwald.

Und genau diese Tatsache führte Jana und Thore Schölermann am Donnerstagmittag in die Region. Gemeinsam mit Förster Stefan Fischer, der für das Revier zuständig ist, suchten sie einen Baum aus. Aber nicht irgendeinen, sondern den ersten Baum fürs Eigenheim. „Den Grundbaum“, wie es Jana Schölermann ausdrückte. Andere würden den Grundstein legen, sie und ihr Mann fällen hingegen den Baum dafür, um genau zu sein eine Fichte. Dafür reiste das Ehepaar aus Köln an.

Für den Moderator der Fernsehsendung „The Voice of Germany“ war der Ausflug in den Sigmaringer Stadtwald kein Problem. Viel eher sei es ihm und seiner Frau ein Anliegen, die Menschen kennenzulernen, die für den Bau des Hauses verantwortlich sind. Darunter fiel für Thore Schölermann auch die Frage: „Wo kommen eigentlich die Bäume dafür her?“. Im Fall der Schölermanns aus Sigmaringen. In einem Waldstück suchten sie sich ihren Grundbaum aus, markierten ihn und fällten ihn gemeinsam.

„Jana ist meine Baumfällassistentin“, witzelte Thore Schölermann, für den das Arbeiten im Wald keine Neuheit ist. Früher hatte er sich mit Waldarbeit sein Geld verdient. „Heute habe ich eher ein Mikrofon in der Hand als eine Motorsäge“, sagte Schölermann. „Als sie Thore die Möglichkeit gegeben haben, den Baum selbst zu fällen, konnte ich ihn nicht abhalten“, sagte Jana Schölermann und schenkte ihrem Mann ein Lächeln.

Kurz danach wurde die 100 Jahre alte Fichte von der 32-Jährigen mit einem Herz versehen, um den Baum zu markieren. „Er wird die nächsten 100 Jahre in unserem Haus weiterleben“, verkündete Jana Schölermann. Dann machte sich ihr Mann in Schutzkleidung daran, den Baum zu fällen. Tipps gab es derweil von Stefan Fischer, doch der Baum landete wie geplant am Boden. Ein Grund zur Freude für das Paar: Der Traum vom Haus hat begonnen, und zwar im Sigmaringer Stadtwald.