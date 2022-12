Therapeut soll Ehefrau vergewaltigt und ihr mit dem Tod gedroht haben

Es ist der zweite Prozesstag vor dem Sigmaringer Schöffengericht, bei dem sich ein ehemaliges Ehepaar gegenüber sitzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeschuldigten folgende Taten vor: Von 2020 bis 2021 sei es zu fünf Fällen von vorsätzlicher Körperverletzung gekommen, einmal sogar mit einer Morddrohung. Zudem soll der Mann seine Frau vergewaltigt und in einer Therapiesitzung soll der Mann gegenüber einer Schülerin seiner Frau schlecht über sie geredet haben.

Der Angeklagte streitet die Vorwürfe ab, während seine Ex-Frau schildert, wie es aus ihrer Sicht abgelaufen sein soll. So soll er seine Frau mehrfach mit beiden Händen am Hals gepackt haben, einmal soll er sie sogar in die Luft gehoben haben, was bei seiner Frau neben Atemnot auch Schmerzen und Abdrücke hinterlassen haben soll. Dabei habe er auch einmal damit gedroht, sie umzubringen oder umbringen zu lassen.

Mann soll Frau in Praxis gelockt haben

Laut Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hat sich die Vergewaltigung 2021 zugetragen. So soll er seine Frau unter Vorspielen falscher Tatsachen telefonisch in seine Praxis gelockt haben. Sie habe helfen wollen, als er kundtat, dass er Sex wolle. Sie verneinte das, soll gesagt haben, dass sie keine Lust darauf habe, was er aber ignoriert haben soll.

Ich sei schuld daran, dass alle eine Therapie brauchen. Die Ex-Frau

Sie habe laut Anklage wieder gehen wollen, was er verhinderte, indem er sie an den Armen packte, zu Boden stieß, sie mit seinem Körpergewicht dort festhielt, sie und sich teilweise entkleidete, um dann mit ihr Sex zu haben, ungeschützt. Ihr wiederholtes Nein habe er wahrgenommen. Es sei sein gutes Recht, mit seiner Frau zu schlafen, heißt es in der Anklageschrift.

Patientin im Sog des Familienstreits

Ein weiterer Anklagepunkt bezieht sich auf den Tatvorwurf der üblen Nachrede. Der Angeschuldigte ist Therapeut im Landkreis Sigmaringen, seine Ex-Frau Lehrerin. Während einer Therapiesitzung habe er einer Patientin gesagt, dass seine Ex-Frau Probleme habe. Weiterhin soll er geäußert haben, dass die Wohnung dreckig gewesen sei, sie sogar die Kinder vernachlässigt habe. Deswegen hätten ihn Nachbarn und die Kinder angerufen, als er in Reha war.

Laut Anklage der Staatsanwaltschaft seien diese Bemerkungen eingesetzt worden, um seine Ex-Frau „verächtlich zu machen“, auch im Hinblick auf die Tatsache, dass er es einer ihrer Schülerinnen erzählte. In einem gesonderten Verfahren wird derzeit über das Sorgerecht des gemeinsamen Kindes verhandelt.

Frühere Freunde sagen aus

Ein Pärchen, das früher mit dem Angeklagten und seiner Ex-Frau befreundet war, sagte im Gericht über die belastete Beziehung der beiden aus. So sagte die Frau, der Angeschuldigte habe mit seiner Frau wie mit einem Kind gesprochen, sich über deren Fähigkeiten als Hausfrau ausgelassen. Auch sei es zu einer Situation gekommen, bei der die Zeugin aufgrund eines Notfalls gebeten wurde, sich um ihre damalige Freundin zu kümmern.

Diese wirkte abwesend, soll gesagt haben, „ich bin so eine schlechte Mutter, ich mache alles falsch“, daraufhin habe sie sie darauf aufmerksam gemacht, dass das Gegenteil der Fall sei. Nachdem sie „wach war“, wie die Zeugin den Zustand ihrer Freundin beschrieb, habe sie geäußert, dass sie Angst vor ihrem Mann habe und weg wolle.

Die Freundin erkundigte sich nach dem Vorfall mehrfach bei der Ex-Frau des Angeklagten, dabei erfuhr sie, dass der Angeklagte ihr Vorwürfe mache, die gesamte Familie traumatisiert zu haben. „Ich sei schuld daran, dass alle eine Therapie brauchen“, sagte sie aus.

Liebevoller Umgang mit gemeinsamem Kind

Die Freundin betonte im Gericht mehrfach, dass beide mit dem gemeinsamen Kind liebevoll umgegangen seien, sich sonst „normal verhalten haben“. Während sie all das schilderte, fing der Angeklagte leicht an zu schluchzen und zu weinen. Die Ex-Frau hatte hingegen Tränen in den Augen, als die Zeugin berichtete, wie sie sich aus den Augen verloren hätten.

Der Mann der Zeugin sagte ebenfalls vor dem Amtsgericht aus. Dabei ging es hauptsächlich um die Frage, ob der Angeklagte Ritalin konsumierte. Das Mittel sei für jemand anderen bestimmt gewesen, doch laut Aussage des Zeugen habe der Angeklagte das Medikament selbst genommen. Bei Ritalin handelt es sich um einen Wirkstoff, der die Konzentrationsfähigkeit steigert.

So geht es weiter

Der Fall wird im Januar fortgesetzt, bei dem ein Gutachter aussagen wird. Sollte der Angeschuldigte in einem oder allen Punkten schuldig gesprochen werden, schließt sich laut Richterin Kristian Selig ein gesondertes Verfahren wegen seiner beruflichen Tätigkeit an. Hierbei wird dann geklärt, ob er seine Tätigkeit weiter ausüben darf.