Themenführung zeigt, was alles hinter einem Brunnen steckt

Die Tourist-Info bietet für alle Interessierten am Freitag, 9. September, eine Themenführung an. Stadtführerin Barbara Liche zeigt in dieser spannenden Stadtführung, was hinter einem Brunnen alles stecken kann. Jeder Brunnen in Sigmaringen erzählt seine ganz eigene Geschichte. Es wird erfahren, wie ein Brunnen für das Erwachen der Fasnet sorgte oder warum eine Brunneneinweihung zu einem Stadtteilfest geführt hat.

Die rund 1,5 stündige Themenführung startet um 15 Uhr an der Tourist Info, Fürst-Wilhelm-Straße 15/ Rathausplatz, 72488 Sigmaringen und kostet fünf Euro pro Person.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung und Bezahlung vorab in der Tourist-Info, Telefon 07571/10 62 24, ist daher erforderlich.