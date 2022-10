Themenführung „Über die Höhen von Sigmaringen“

Die Tourist-Info bietet für alle Interessierten am Freitag, 4. November, einen Spaziergang über die Höhen von Sigmaringen an. Stadtführerin ist Barbara Liche.

Von der Stadthalle aus geht es zur Buchhalde hoch bis zur Josefskapelle mit Blick zur anderen Seite der Stadt in Richtung Ziegelesch. Über den Weg zur Josefinenstraße geht es dann abwärts wieder zur Stadtmitte zurück. Die circa 1,5-stündige Themenführung startet um 14 Uhr an der Stadthalle, Georg-Zimmerer-Straße 4 in Sigmaringen und kostet fünf Euro pro Person.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung und Bezahlung vorab in der Tourist Info, Telefon 07571/106-224, Fürst-Wilhelm-Straße 15/ Rathausplatz, ist daher erforderlich.