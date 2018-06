Thema des nächsten Trialogs steht fest

Mitarbeiter der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im SRH Krankenhaus Sigmaringen, des Caritasverbandes Sigmaringen, des Vereins für Soziale Psychiatrie und die Patientenfürsprecherin des Landkreises Sigmaringen haben am Mittwoch den ersten Sigmaringer Trialog initiiert.

Rund 20 Teilnehmer sammelten in regem Austausch Ideen für die folgenden Veranstaltungen. So konnte für die Folgeveranstaltung am 16. Oktober bereits das Thema „Selbstverantwortung bei einer psychischen Erkrankung“ festgelegt werden.

Im Laufe des Abends wurde deutlich, dass es für manche Interessierte unmöglich ist, nach Sigmaringen zu kommen. Für diese Personen werden die Verantwortlichen für Oktober einen Fahrservice einrichten. Bei Interesse oder bei weiteren Rückfragen vorab können sich Interessierte per Mail an trialog-sig@gmx.de wenden.

Trialog meint das Aufeinandertreffen der drei Hauptgruppen im psychiatrischen Entwicklungsprozess. Dies sind psychisch erkrankte Menschen, deren Angehörigen und die professionellen Mitarbeiter in psychiatrischen Handlungsfeldern. Ehrenamtlich Tätige oder Interessierte sind ebenfalls willkommen. Ziel eines Trialogs ist es, auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, Erfahrungen auszutauschen, Vorurteile abzubauen, die Perspektive des „Anderen“ zu hören und zu achten, um sich im Spannungsfeld psychischer Erkrankungen besser zu verstehen. Jeder Teilnehmer kann sich nach seinem Interesse und Bedarf einbringen oder auch nur zuhören. Die Selbsthilfe der Betroffenen und auch ihrer Angehörigen kann gestärkt werden, wie auch die Position der Nichtprofessionellen, heißt es vonseiten der Veranstalter.

Trialoge als Kommunikationsplattformen sind bereits in vielen Städten und Gemeinden feste Bestandteile der gemeindepsychiatrischen Kultur – dies soll auch in Sigmaringen gelingen.