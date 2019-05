Theater Lindenhof führt Global Player in Sigmaringen auf

Das Theater Lindenhof führt am Donnerstag, 23. Mai, um 20 Uhr in der Stadthalle Sigmaringen die Tragikomödie Global Player von Hannes Stöhr auf. Vielleicht ist das Theaterstück sogar besser als der Film, aus dem es entstanden ist: Souverän mit wunderbarem Gespür für die Schauspieler und den heimischen Dialekt setzt Stöhr um, was er sich vorgenommen hat: Heimat zu erforschen, aber nicht zu verklären, heißt es in der Ankündigung. Es geht um den Strukturwandel, ein immer aktuelles Thema auf der Schwäbischen Alb, weil die alte Sicherheit, auf den Punkt gebracht im Slogan „Wo wir sind, isch vorne“, verloren geht. Sogar Chinesen (!) wären bereit, die Firma zu übernehmen, ob aber der uralte Vater da noch mitmachen kann, wenn die Kinder schon in der „neuen“ Zeit angekommen sind? Karten gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung Rabe in Sigmaringen, Telefon 07571/52296, bei der Schwäbischen Zeitung von Mo. bis Fr. von 9 bis 12 Uhr, oder bei der Ticket-Hotline von Reservix.de unter Telefon 01805/ 700 733. Die Karten kosten 14 und 22 Euro.