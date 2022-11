Theater auf der Zitadelle spielt „Grand Hotel Grimm“

Die Ateliers im Alten Schlachthof laden Jugendliche und Erwachsene am Mittwoch, 16. November, zum Stück „Grand Hotel Grimm – Die Berliner Stadtmusikanten“ ein. Die Aufführung im Alten Schlachthof in der Georg-Zimmerer-Straße 7 beginnt um 19 Uhr.

Das Theater auf der Zitadelle aus Berlin-Spandau wurde bereits vielfach ausgezeichnet. In Spandau bespielen sie ein eigenes Theater, doch neben den zahlreichen Auftritten gastieren sie auch auf Festivals und auf vielen großen und kleinen Bühnen im In- und Ausland, heißt es in der Ankündigung. Ihre Inszenierungen werden immer wieder mit Preisen bedacht. Zum festen Ensemble gehören Regina Wagner, Ralf Wagner (Ausstattung), Daniel Wagner und Anna Wagner-Fregin. Sie erzählen Geschichten, die sich durch jede Menge Humor und Situationskomik auszeichnen und gleichzeitig zum Nachdenken anregen. Alle Puppenspieler des Theaters sind Absolventen der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“, Abteilung Puppenspielkunst.

Die Spieler Regina Wagner und Daniel Wagner hatten mit den „Berliner Stadtmusikanten“, der Puppenkomödie mit Charme und Witz, gleich großen Erfolg, sodass weitere Fortsetzungen folgten. Im unabhängigen fünften Teil geht es den Figuren um neue Perspektiven, die mit ebenso viel Humor in Szene gesetzt werden: Frau Kuh, Herr Wolf, Frau Katz und Herr Spatz haben ein Hotel aufgemacht, um Ihrem Lebensabend einen Sinn zu geben und nennen es „Grand Hotel Grimm“. Die Lebensgeister der älteren Herrschaften werden allerdings durch unvorhergesehene Ereignisse auf Trab gehalten. Illustre Wesen aus der grimmschen Märchenwelt checken ein und es entwickelt sich ein Geschehen aus anrührenden Lebensbekenntnissen und tierischem Spaß.