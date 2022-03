THE BÄND freut sich auf Probenarbeit

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Frühjahrsempfang, Fidelisfest, Rathausplatzkonzert, Fronleichnam oder das Stadtfest. Die Musizierenden der Stadtkapelle Sigmaringen freuen sich auf die anstehende Probephase für ein musikalisches Jahr ihrer Kapelle. Von vielen wird diese inzwischen auch als THE BÄND bezeichnet, um ihren Teil eines großen Ganzen zum Ausdruck zu bringen. Musikbegeisterte insbesondere auf dem Euphonium, Bariton, Horn, der Posaune, aber natürlich auch allen anderen Blasinstrumenten werden jederzeit mit Freude begrüßt. Proben finden freitags von 20 bis 22 Uhr in der Georg-Zimmerer-Straße 23 in Sigmaringen statt.