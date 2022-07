Thann und Sigmaringen beurkunden Freundschaft

Bereits am Pfingstwochenende fand die Beurkundung der Städtepartnerschaft mit der Stadt Thann/Frankreich in Sigmaringen statt. Mit einem feierlichen Rahmenprogramm mit einem Begegnungsfest mit Feuerwehrschau sowie der Einweihung des Thanner Gartens im Garten der Städtepartnerschaft in der Kneippanlage konnte die Partnerschaft laut Mitteilung der Stadt auf deutschem Boden offiziell besiegelt werden. Der Gegenbesuch verbunden mit der weiteren Beurkundung der Städtepartnerschaft fand vom 29. Juni bis 1. Juli 2022 in Thann statt.

Bereits seit 1969 verbinde die Stadt Sigmaringen und die Stadt Thann eine freundschaftliche Verbindung, die ihren Ursprung in einer Feuerwehrfreundschaft fand. Bereits seit über 50 Jahren pflegten die Feuerwehren einen regen Austausch und hätten die beiden Städte zusammenwachsen lassen. Bürgermeister Marcus Ehm und Bürgermeister Gilbert Stoeckel unterzeichneten die entsprechenden Urkunden am 29. Juni vor dem Thanner Rathaus und besiegelten auch auf französischem Boden die Städtepartnerschaft.

Umrahmt wurde die Unterzeichnung durch musikalische Ensemble aus der Stadt Thann. Der 30. Juni stehe in der Partnerstadt ganz im Zeichen der Tannenverbrennung. Die Sigmaringer Delegation konnte sich auf ein vielseitiges Programm über den ganzen Tag freuen, heißt es. Besondere Freude hätte am Donnerstagmorgen der Besuch des Feuerwehrhauses in Thann und die musikalische Darbietung des Kinderchors der Thanner Schulen gemacht. Daran schloss sich die Thanner Wurstparty, ein Spaziergang durch eine Fotoausstellung am Fuße der Weinberge des Rangens sowie eine Reitshow.

Das abendliche Highlight stellte die Tannenverbrennung dar. Nach dem gemeinsamen Kirchenbesuch und einer kleinen Prozession wurden die drei Tannen verbrannt. Anlässlich der neu beurkundeten Partnerschaft hatte Bürgermeister Marcus Ehm die Ehre eine der drei Tannen zu entzünden. Die Tannenverbrennung wurde mit einem Feuerwerk abgerundet und es folgte die Eintragung von Bürgermeister Ehm in das Goldene Buch der Stadt Thann. Der letzte Tag der Delegationsreise stand im Zeichen der Geschichte und des Erinnerns und wurde durch den Besuch der Naturgedenkstätte Hartmannswillerkopf sowie eines deutschen Soldatenfriedhofs in der Nähe von Thann beendet.