Teststation „In den Burgwiesen“ verkürzt Öffnungszeiten

Die Sigmaringer Corona-Teststation „In den Burgwiesen“ neben dem Sigmaringer Feuerwehrhaus wird ab dem 4. Oktober etwas kürzere Öffnungszeiten anbieten. Das teilt die Betreiberfirma, nämlich die Simon Wolf GmbH in einer Pressemeldung mit.

Personalstärke muss angepasst werden

„Aufgrund der geringeren Testungen mussten wir aus wirtschaftlichen Gründen die Personalstärke anpassen“, schreibt das Unternehmen. Somit könne es temporär zu längeren Wartezeiten an der Teststation kommen. Diese Beeinträchtigung sei in der Regel zwischen 12 und 15 Uhr am stärksten spürbar. Daher sollten betroffene Personen, wenn möglich, die Testungen vormittags oder nachmittags durchführen lassen, heißt es weiter.

Das sind die Öffnungszeiten

Der 3. Oktober gilt als Feiertag – somit die verkürzten Öffnungszeiten. Die Öffnungszeiten der Teststation sind von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr und an Feiertagen von 9 bis 12 Uhr. Zuvor waren Testungen unter der Woche jeweils bis 19 Uhr möglich.