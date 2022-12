Teststation „In den Burgwiesen“ ändert Öffnungszeiten

Die Sigmaringer Teststation „In den Burgwiesen“ ändert ab Montag, 2. Januar 2023, ihre Öffnungszeiten. Diese sind dann wie folgt: Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag, 9 bis 13 Uhr, und an Feiertagen, 9 bis 12 Uhr. Grund dafür sind laut der Betreiber die neue Verordnung über die Aufhebung der Testpflicht und die immer geringeren Abrechnungsbeträge.

An den Weihnachtsfeiertagen, 24. bis 26. Dezember, an Silvester, 31. Dezember, an Neujahr, 1. Januar, und an Dreikönig, 6. Dezember, hat die Teststelle jeweils von 9 bis 12 Uhr geöffnet.